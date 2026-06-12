2022年11月、知人男性から密室に誘導され、強制性交被害を受けたさやかさん（仮名）。その際の暴行によって傷害を負った彼女をさらに追い詰めたのは、法の番人であるはずの検察官から投げつけられた言葉だった。【マンガを読む】「キレイな子は得だよな」警察官の無神経な言葉。性暴力を受けた後の「二次加害」 「指を入れられただけ。口に入れられただけ」 「金銭目的ではないか」――。『同意なんかしていないー性被害者たちに