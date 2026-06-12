北中米W杯開幕戦で集まった注目サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が現地6月11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコシティーで行われた地元メキシコと南アフリカが開幕戦で激突した。熱戦のなか、これまでには見られなかった主審の“いで立ち”がSNSで話題になっている。W杯史上初の3か国共催という形で迎えた大会。メキシコ、南アフリカの選手たちが激しいプレーを見せるなか、主審を務めたブラジル人のウィルトン・サン