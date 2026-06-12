「原点＝Jリーグ」のストーリーを可視化したTシャツやタオルマフラー日本サッカー協会（JFA）とJリーグは6月10日、ワールドカップおよび2026/27シーズンのJリーグ開幕に向けた共同プロモーションの実施を発表した。限定グッズも公開され、「タオマフ絶対欲しい」「タオルめっちゃいい」など注目を集めている。プロモーションのコンセプトは「街の誇りを、世界へ。」。地域に根差したクラブで育った選手たちが、日本代表として