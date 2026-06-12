渡辺剛は今季フェイエノールトで活躍北中米ワールドカップ（W杯）開幕まで残りわずか。日本と初戦で対戦するオランダで研鑽を積む日本代表DF渡辺剛はさまざまな挫折を乗り越えてここまで辿り着いた。名門フェイエノールトの最終ラインで、牽引する屈強なセンターバック（CB）。成功への階段は、決して用意された平坦な道ではなかった。「FOOTBALL ZONE」のインタビューではプロ入り後、荒波逆巻く欧州で掴み取った“チャンス”に