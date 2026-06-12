40年ぶりに開会式が行われたエスタディオ・シウダ・デ・メヒコ（エスタディオ・アステカ）では、メキシコ国民と世界各地から訪れたサッカーファンが一体となり、世界的なサッカーの祭典の幕開けを楽しんだ。史上初めて3カ国が共同開催し、参加国も48カ国に拡大された北中米ワールドカップ（W杯）がメキシコシティで華やかに開幕した。今大会は12日（日本時間）、同会場で行われた開催国メキシコと南アフリカ共和国によるグループリ