自分で選べるわけではないが、グループ2位の方が1位より有利な場合もある。北中米ワールドカップ（W杯）に出場している韓国サッカー代表のことだ。海外メディアはA組を「3強1弱」と分類している。ホームアドバンテージを持つ開催国メキシコが最も有利との評価だが、韓国やチェコと比べて圧倒的な戦力差があるわけではない。3チームのうちどこが首位になってもおかしくないとの見方もある。英国のブックメーカーBET365は、A組首位の