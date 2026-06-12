お笑い芸人のレイザーラモンHG（50）の妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈（43）が12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。毎年受けている乳がん検診の結果を明かした。今月5日の投稿で、毎年受けている乳がん検診で「再再検査になって」と報告。「去年の写真では見えなかった黒い影が見えるとの事で組織診をしてきました」と説明していた。このほど結果が出たそうで、「悪性ではありませんでした」と報告。