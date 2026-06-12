◇W杯北中米大会1次リーグA組第1戦メキシコ 2―0 南アフリカ（2026年6月11日メキシコ市）開催国メキシコが南アフリカとの開幕戦を2―0で制し、白星スタートを切った。約8万人の大観衆がスタンドを埋めた中、前半9分にFWキニョネス（アルカディシア）が大会1号弾。GKからパスを受けた相手DFのボールコントロールが乱れたところにMFリラ（クルスアスル）がプレスをかけ、こぼれたボールをキニョネスが拾って右足でGKの股下