フジテレビ発・湾岸エリアの新たな夏イベント『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』が、東京・湾岸エリアの豊洲PITで8月3日から9日まで、東京ガーデンシアターで8月13日、14日の計9日間にわたって開催される。それに先立って、出演アーティスト第3弾が12日、発表された。【画像】『めざましライブ』ロゴ8月3日には、人気急上昇中の「モナキ」が初登場することが決定した。純烈リーダー・酒井一圭がプロ