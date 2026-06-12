フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が12日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「JANU東京さんで、マネージャーさんに早めのお誕生日お祝いをしていただきました」とつづり、ニット＆パンツスタイルで、ラグジュアリーホテルでスイーツ・タイムを楽しんでいる写真などをアップ。「とっても素晴らしい場所で、ケーキが可愛くてすごく美味しかったです次回はJANU東京さんで宿