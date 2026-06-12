〈【特別公開】「キレイな子は得だよな」警察官の無神経な言葉。性暴力を受けた後の「二次加害」 ――『同意なんかしていない』第3話〉から続く 知人男性からの性被害に遭ったさやかさん（仮名）を待ち受けていたのは、警察や検察による「二次加害」だった。 「大した被害ではない」「金目的ではないか」――。検察官から投げつけられた数々の言葉と、取り調べの全貌とは。 被害者たちの痛切な現実を描き、大きな反響を呼んで