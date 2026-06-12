タレントの坂上忍がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『坂上どうぶつ王国』（毎週金曜後7：00）12日の放送は、ゲストになにわ男子の長尾謙杜が初登場。3匹の保護犬と一緒に暮らす塚田僚一（A.B.C-Z）の密着では、レギュラーメンバー・高橋海人（※高＝はしごだか／King ＆ Prince）が塚田のもとを訪れる。【写真】初出演する長尾謙杜（なにわ男子）無事に断脚手術を終えた愛犬・ルンルンを、「もう一度歩かせてあげたい」