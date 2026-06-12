女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のKANON（24）が12日までに自身のインスタグラムを更新。平成の歌姫との“ラブブ・デート”を公開した。「くみさんとラブブの記念展へ〜ランチしたりお家にお邪魔させていただいたり仲良くしてもらってますいつも楽しくて時間が足りない」と、倖田來未とのラブブの記念展でのデート・ショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「素敵な関係」「ええええ凄すぎる」「ラブブ！