サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表の山本昌邦技術委員長（６８）が１１日（日本時間１２日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで取材に応じ、この日の朝に主将の遠藤航（３３）＝リバプール＝がチームを離脱したことを発表した。遠藤に変わる代替選手はＭＦ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝で、１１日の夕方に合流する見込みだという。公開された冒頭の練習に主将の姿はなかった。山本昌邦委員長は「