全日本空輸（ANA）は、国内線提携航空会社運航便を含む旅程のオンラインチェックインができない事象が発生していると発表した。携航空会社が運航する便を含む予約において、最初の区間（他社運航便）に搭乗済みであるにもかかわらず、ANAウェブサイトやANAアプリから後続便の手続き時に、後続のANA便のオンラインチェックインができない事象や、画面上にチェックイン状況が表示されず各種変更・搭乗券発行ができない事象が発生して