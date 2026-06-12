部下を褒めているのに、なんとなく手応えがない。「ありがとうございます」と言われても、どこか形式的な感じがする――それは褒め方に問題があるかもしれない。「すごいね」という言葉が、じつは部下の不信感を生んでいる。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」