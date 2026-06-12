安い、早い、旨いに加え個性的メニューや食べ盛りにうれしい超大盛りまで。今、SNSなどで話題を集めている立ち食い蕎麦。今回は過去掲載店も含め、ここは旨い！と繁盛している店に限らず、やがて繁盛するはずの店舗までを集めてみました。その冒頭は、立ち食い蕎麦店の1日密着。安き1杯に込められた想いを知ってください。旦那が揚げて奥様が振る！阿吽の呼吸だ『立ち喰い蕎麦梅市』＠神保町神保町の人気店『梅市』は11時に開店