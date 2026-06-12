人付き合いが苦手で、休日はひとりで過ごしたい。そんな自分を「社交性がない」と引け目に感じてきた人がいるかもしれない。しかし哲学者ショーペンハウアーは、まったく逆のことを言っている。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。「ひとりでい