ドラッグストアや通販で手軽に買えるサプリメント。健康のためと思って続けているが、そのサプリが本当に信頼できるものかどうか、確認したことはあるか。医師の立場から見ると、サプリ選びには意外な落とし穴がある。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「サプリ」と「医薬品」は、ま