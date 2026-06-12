2026年６月11日（日本時間12日）、「遠藤離脱」の悲報を受け、オランダとの初戦の意味合いは変わってくるか。というのも、ここでショッキングな現実に直面した日本代表が仮にオランダ戦を落とせば…その後も立て直せずグループステージ敗退という最悪のシナリオも考えられるからだ。ただ、サポートメンバーの吉田麻也の冷静だった。「やることは全く変わりません。むしろ向こうもいくつか問題を抱えているような雰囲気が