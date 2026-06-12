2026年6月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問される天皇皇后両陛下（写真：共同通信社）天皇皇后両陛下は6月13日から26日まで、国賓としてオランダとベルギーを訪問される。両国の国王からの招請を受けて実現する今回のご訪問は、令和の皇室にとって大きな節目となるものだ。そこには、皇室と両国王室が長年にわたり育んできた友好の歴史があり、さらに愛子さまと欧州王室の次世代が紡いでいく未来への展