【本命はクロワデュノールだが......】６月14日（日）、阪神競馬場で３歳以上によるＧ?宝塚記念（芝2200ｍ）が行なわれる。このレースは"春のグランプリ"とも呼ばれるが、今年はかなりの豪華メンバーが揃った。本命視されているのは、昨年のＧ?日本ダービー（東京・芝2400ｍ）のほか、今年のＧ?大阪杯（阪神・芝2000ｍ）やＧ?天皇賞・春（京都・芝3200ｍ）を勝ったクロワデュノールだろう。そのほか、一昨年の日本ダービー馬