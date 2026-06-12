春秋のグランプリレース、Ｇ?宝塚記念（阪神・芝2200ｍ）とＧ?有馬記念（中山・芝2500ｍ）は、それぞれのシーズンの最後に行なわれる。そのため、昔から「余力のレース」と言われてきた。それはつまり、Ｇ?シリーズなどの激戦の疲れや消耗がどれぐらいなのか、そのうえで、どれだけの体力的な"オツリ"が残っているのか――それが問われるレース、ということだ。今年の上半期のグランプリ、６月14日に行なわれる宝塚記念では