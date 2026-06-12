2026年6月、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関が世界文化遺産に登録するよう勧告した「飛鳥・藤原の宮都」。 大学で考古学や歴史学の教鞭をとりながら、観光ガイドを30年あまり続けてきた異色の考古学者・来村多加史さんが著した『徹底踏査飛鳥・藤原の宮都』は、歩いて・見て・探る「踏査」を通して飛鳥・藤原エリアに残る石造物の謎に迫る話題の一冊です。 今回は本書第1章「石造物の謎を解き明かす」の一部を特別