NHKテキスト『基礎英語 レベル1』の人気連載、Kiso1 Special Interviewでは、さまざまな方に英語学習法などについてお話をうかがっています。 現在発売中の2026年6月号では、多様なバックグラウンドを持つ9人が集まったグローバルグループ &TEAM からNICHOLAS さん（写真左）、MAKI さんが登場！ ふたりはふだんから、日本語と英語の両方を使って会話をしているそう。 今回は、NICHOLAS さんに英語の学習につ