ロッテは11日、中日との試合（ZOZOマリン）に3−2で勝利。延長10回裏には、二死一・三塁の好機で佐藤都志也が適時打を放ち、試合を決めた。11日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、サヨナラ打を放った佐藤をピックアップ。佐藤は打席に入る前、サブロー監督に「（ここまで）お前の悪いパターン。初球の真っすぐを見逃す、そして次のボール球を振る。初球からガンガン行け！」と助言を受け、ファーストストライ