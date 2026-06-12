毎年6月ごろに届く「年金額改定通知書」を見て、「年金額が増えている」と安心したものの、実際に通帳へ振り込まれた金額を見ると「あまり増えていない」と感じる方は少なくありません。 実際、年金からは税金や社会保険料が差し引かれているため、通知書に記載された年金額と実際の受取額は一致しません。また、年金額が増えた場合でも、その分だけ天引き額が増えるケースがあります。 この記事では、年金額