「発毛剤」を続けても変化がない人日本の成人男性におけるAGA（男性型脱毛症）の発症頻度は、およそ3割に上るとされている。年齢を重ねるごとにその割合は増加し、30代から50代のビジネスパーソンにとって、薄毛の進行は決して他人事ではない深刻な悩みだ。そうした薄毛対策の第一ステップとして、真っ先に名前が挙がるのが「ミノキシジル製剤」である。外用薬はドラッグストアで手軽に購入できることもあり、AGA対策の代名詞とし