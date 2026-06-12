DeNAは11日、日本ハム戦（エスコンF）に0−3で敗戦。打線が3安打と沈黙し、今季初の5連敗を喫した。11日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に番組MCで出演していた野村弘樹氏が「DeNAは5連敗中で、ここ5試合の得点が3点以下なんですよ。打線が売りのチームだと思うんですけど…」と話すと、解説の大矢明彦氏は「打たなきゃ勝てないよ」とバッサリ。同じく解説で出演していた平石洋介氏は「まずはどうやって繋い