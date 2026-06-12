2016年、大手総合電機メーカーのシャープは、経営危機により台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業の傘下に入った。2008年3月期決算の売上高は過去最高の3兆円だった企業に何が起きたのか。ジャーナリスト大鹿靖明さんによる『半導体 尖端覇権の興亡』（講談社）より、一部を紹介する――。（第3回）シャープ旧本社ビル（現在は解体済み）（写真＝Guldeen／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■シャープがこだわった「オンリーワン」設計