「トランプにNOを突きつけた女性首相」として、イタリアのメローニ首相が日本のSNSで称賛を集めている。この評価は本当に正しいのか。イタリア在住のライター宮本さやかさんは「いい部分だけを切り取って作り上げられた虚構であり、実際は任期満了前に首相の座を退く羽目になるかもしれない」という――。写真提供＝共同通信社イタリアのメローニ首相（左）に国際園芸博覧会のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」とサンリ