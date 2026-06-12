田舎に建つ「ポツンと違法風俗店」店舗を持たず、メッセージアプリを駆使して春を売る。そんな最新鋭の外国人売春組織となっているのが「A」だ。HPを作成し、客をテレグラムに誘導。アプリ内では女性たちの顔写真や本番行為を指す隠語を投稿し、男性客に品定めさせる。売春場所は女性の住まいやホテルで、その数は300を超える。実際にアプリ内の募集リストを確認すると首都圏はもちろん、北海道から沖縄まで41都道府県で展開されて