全国で2カ所！ 作りながら学ぶ「丸亀製麺」の本格うどんづくり体験立川駅からバスで約8分。「丸亀製麺手づくり体験教室 東京立川」が見えてきます。隣には、「丸亀製麺立川」が併設されていて、昼夜問わずうどんを求めて多くの人が訪れます。うどん体験が生まれた背景には「丸亀製麺」のことを知ってもらうだけでなく、手づくりの楽しさや食育について考えてほしいという願いも込められているのだとか。今回ご紹介する「大人のうど