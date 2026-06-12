前編記事『求人サイトで工作員が暗躍、1万超の特許を不正取得…中国の暴挙に国際社会から非難が殺到している』で見てきたように、なりふり構わない中国の振る舞いは世界中からひんしゅくを買っているわけだが、足元の国内経済を見ると必死ぶりも納得の惨状が広がっていた。世界の工場、実はもうボロボロか中国地方政府の財政赤字が拡大の一歩を辿っている。中国財政部の発表によれば、地方政府の今年第1四半期の収入が約3兆6600億