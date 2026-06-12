４人の夫に先立たれた神奈川県某所。中村美穂さん（仮名・57歳）は有名観光地の外れにあるマンションで独り暮らしをしている。人当たりも良く、地域のボランティア活動に積極的に参加するなど、近隣住民からの評判も良い美穂さんだが、その穏やかな佇まいからは想像できないほどの過酷な人生を送ってきた。彼女はこれまでに4回結婚し、4回とも夫に先立たれるという不幸に見舞われている。周囲の人間から「生命保険金目当てにダンナ