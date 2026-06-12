女優のクララが、しなやかなボディラインを披露した。6月11日、クララは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】クララ、密着ウェアで“開脚ポーズ”公開された写真には、ピラティスに励むクララの姿が収められている。器具の上で高難度のポーズを難なくこなし、圧巻の柔軟性を披露した。また、フィット感のあるトレーニングウェアを着こなし、引き締まったウエストと長い脚が際立つ抜群のプロポーションで