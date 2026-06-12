中国は「古代世界の4大発明（火薬・羅針盤・紙・印刷術）はわが民族によるものだ」と誇っている。だが私は、中華文明最大の発明は、漢字だと思う。日本を含め、アジア諸国に及ぼした影響は計り知れない。「ただ漢字だけが、いまもなお不死鳥のように生き残っていて、その巨大にして旺盛な生命力は、容易に枯渇をみせようとしない」︱日本の漢字研究の第一人者・白川静博士は、著書『漢字』で喝破した。中国人にとってQRコー