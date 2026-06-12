何事も初動が大切です。仕事の「開始直後」の状態は、その後のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。午前中なら「仕事をはじめた直後」、午後なら「昼休み明け」。このとき、理性（集中力）が一時的に高まるため、このタイミングの過ごし方が、それぞれの時間帯のパフォーマンスを左右します。本記事は竹林正樹著『すぐやる人の脳のクセ！科学的に自分を動かす62のコツ』(飛鳥新社)より再編集したものです。最初のタスクは「監