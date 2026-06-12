Ge6月4日公開の拙論「日本の高株価を揺るがす大リスクが…トランプ『台湾への武器売却は中国との交渉材料』発⾔で半導体バブル崩壊の可能性」で述べたように、トランプ米大統領は、習近平中国国家主席との会談で、台湾への武器売却を中国との交渉材料であるかのように扱った。そして、米中首脳会談を「G2会談」と表現した。トランプ氏は制度化されたG2構想を体系的に示したわけではないが、G2という言葉が、米中首脳による直