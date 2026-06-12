ホルムズ海峡の封鎖で石油が高騰し、暮らしはきつくなる一方だ。だが、他方、AIブームは膨らみ続ける。日本でも余恵の風が吹いているようだ。少なくともこれまでのところは、そう見える。近づく生存を懸けたAI四社の決戦ビッグ・テック 4の2026年第一四半期の売上は、アマゾン1815億ドル、グーグル1099億ドル、マイクロソフト829億ドル、メタ563億ドルを記録した。これらビッグ・テック 4をIT開発の「親」とすると、「子」に当たる