またしても教師による卑劣な行為が発覚した。千葉県教育委員会が6月10日、県内の公立中学校に勤務する20代の男性教諭を懲戒免職処分にした。千葉県の公式サイトでは懲戒処分の概要についてこう説明されている。【画像】「SNSでやりとり」20代の男性教諭にくだった処分行為、自家用車で連れ回す、キスや抱擁などの行為をしたという〈当該教諭は、令和8年3月頃から同年4月頃までの間、自校に在籍していた女子生徒に対し、児童生徒