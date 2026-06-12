韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「인공눈물（インゴンヌンムル）」の意味は？「인공눈물（インゴンヌンムル）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、目につけるものです！「인공눈물（インゴンヌンムル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて