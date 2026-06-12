2026年5月29日、あるニュースが世間を賑わせた。世界で初めて、完全養殖によるウナギのかば焼きが一般向けに試験販売されたのだ。日本橋三越本店で販売された完全養殖ウナギの価格は1尾あたり約5000円。決して安くはないが、絶滅危惧種に指定されているニホンウナギを天然資源に頼らず安定的に供給できる道が開けた意味は大きい。稚魚1尾あたりの生産コストは、2016年度には4万円だったが、現在では1800円まで削減された。それでも