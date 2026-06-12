タレントで女優の横田真子（１９）が撮影ショットを披露した。１２日までに自身のインスタグラムを更新し「週刊文春」の掲載を報告。「原色美女図鑑ｍｉｎｉに掲載していただいています」と紹介し「ゴルフウェアでのカットやインタビューも掲載していただいているので、見ていただけたら嬉（うれ）しいです！」と呼びかけた。白いタンクトップ衣装で、透明感あふれる笑顔を披露。フォロワーからは「可愛いー」「もうめっち