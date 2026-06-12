6月6日から栃木県宇都宮市の市街地を徘徊し、住民たちをパニックに陥れた1頭の熊。その逃走劇は9日午後、麻酔銃によってついに決着した──。【前後編の前編】【実際の写真】麻酔銃が胸元に当たった100キロ級のクマ、「頭皮が裂けてにホッチキス30針」2023年・ヒグマに襲われた男性の生々しい傷跡舞台となったのは、市内の住宅密集地だった。宇都宮動物園で飼育課長を務める磯哲雄さん（64）は、極度のプレッシャーの中で引き