「10時10分」は本当に左右対称なのか皆さんは、「車のハンドルは10時10分！」という言葉を聞いたことはありますか？ついつい適当な位置で持ってしまいがちな車のハンドルですが、「時計の10時10分の位置」を両手でつかみ、安全運転を心がけようという言葉です。おそらく、多くの方が一度は聞いたことがあることでしょう。左手を10時のあたりに、右手を2時のあたりに置く。たしかにこの形は、見た目にもバランスがよく、いかにも“