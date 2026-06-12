電気自動車「テスラ」やX（旧ツイッター）のオーナー、イーロン・マスク氏が率いる「スペースX」が、750億ドルという史上最大規模のIPOに踏み切る。だが「アメリカの話でしょ？」と思うのは早い。じつは「株などやらない」という日本の年金受給者まで、いやおうなく巻き込まれるかもしれないのだ。その「自動買い」の仕組みを『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が明かす。個人投資家