1989年に『モーニングオープン増刊』で連載開始。その後、連載の場を『アフタヌーン』に移し、1995年に完結して30年経った今なお、国内外の読者を惹きつけてやまない、岩明均氏による大傑作『寄生獣』。全世界発行部数は累計2500万部を超え、テレビアニメ、実写映画化もされている。その熱狂ぶりは近年になっても変わらない。2024年にはNetflixオリジナルの韓国ドラマ『寄生獣 -ザ・グレイ-』が制作・配信されており、原作とは異な