2003年、20勝を挙げた井川慶の卓抜した働きによって優勝を手にした阪神。井川の担当スカウトだった菊地敏幸氏は、同年オフのドラフトでは翌々シーズンのリーグ制覇にも貢献し、以降、不動のショートとして君臨することになる早稲田大学の鳥谷敬の獲得に成功する。その決め手となったのは、尊敬する先輩、３人のキーマン、ライバル球団の失態だった。誰がどう見ても間違いない逸材私が鳥谷を初めて見たのは早稲田大学1年生のとき。