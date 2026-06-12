人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。今回は、「家を購入したの？うらやましい！」「夏休みは海外に行くの？いいな〜」など、相手をうらやましいと思ったときの英語表現を解説。「うらましい」を表すフレーズはいくつかあり、相手や場面によって適し